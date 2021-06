மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.40 ஆயிரம் புகையிலை பறிமுதல்; வியாபாரி கைது + "||" + Police confiscated Rs 40,000 worth of tobacco products near Vilathikulam and arrested the trader.

