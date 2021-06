மாவட்ட செய்திகள்

சிறுகனூர் அருகே, கார் மரத்தில் மோதியதில் அச்சக உரிமையாளரின் தாய், மனைவி பலி + "||" + The mother and wife of the printing press owner were killed when their car collided with a tree near Sirukanur

