மாவட்ட செய்திகள்

நெல் மூட்டைகள் ஏற்றிச்சென்ற லாரி கவிழ்ந்தது + "||" + The lorry carrying the bundles of paddy overturned

நெல் மூட்டைகள் ஏற்றிச்சென்ற லாரி கவிழ்ந்தது