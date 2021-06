மாவட்ட செய்திகள்

திருக்காட்டுப்பள்ளி, திருவையாறு பகுதியில் மின்பாதையில் சீரமைப்பு பணிகள் + "||" + Reconstruction work on the power line at Thirukkattupalli, Thiruvaiyaru area

திருக்காட்டுப்பள்ளி, திருவையாறு பகுதியில் மின்பாதையில் சீரமைப்பு பணிகள்