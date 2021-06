மாவட்ட செய்திகள்

அனுமதியின்றி கொரோனா பரிசோதனை எடுத்த ரத்த பரிசோதனை மையத்திற்கு சீல் + "||" + Sealed to the blood test center where the corona test was taken without permission

