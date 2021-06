மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை அருகே 100 நாள் வேலை திட்ட தொழிலாளர்கள் சாலை மறியல் + "||" + Female workers on a 100-day work program staged a road blockade protest near Manapparai condemning the non-provision of work.

