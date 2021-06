மாவட்ட செய்திகள்

கொள்ளிடம் அருகே சோளம், பருத்தி பயிரை சேதப்படுத்தும் காட்டுப்பன்றிகள் - விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Wild boars damaging maize and cotton crop near Kollidam - Farmers in agony

கொள்ளிடம் அருகே சோளம், பருத்தி பயிரை சேதப்படுத்தும் காட்டுப்பன்றிகள் - விவசாயிகள் வேதனை