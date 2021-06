மாவட்ட செய்திகள்

தென்மேற்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பள்ளிகளில் நிவாரண முகாம்கள் அமைக்க வேண்டும் + "||" + Relief camps should be set up in schools

