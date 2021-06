மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி மும்முரம் + "||" + Corona vaccination work was in full swing in Nellai district.

நெல்லை மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி மும்முரம்