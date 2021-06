மாவட்ட செய்திகள்

சுற்றுலா வளர்ச்சி கழக விடுதியில் நடைபெற்று வரும் பணிகள் குறித்து அமைச்சர் ஆய்வு + "||" + Minister inspects the ongoing work at the Tourism Development Hotel

சுற்றுலா வளர்ச்சி கழக விடுதியில் நடைபெற்று வரும் பணிகள் குறித்து அமைச்சர் ஆய்வு