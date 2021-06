மாவட்ட செய்திகள்

முதுமலை வனப்பகுதியில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையால் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக காட்டு தீ ஏற்படவில்லை + "||" + No wildfires in Mudumalai forest for 2 years due to precautionary measures

முதுமலை வனப்பகுதியில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையால் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக காட்டு தீ ஏற்படவில்லை