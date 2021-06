மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் அரசு ஆஸ்பத்திரி மருந்தாளுனரை தாக்கிய 2 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + 2 people attacked the pharmacist of Tiruvallur government hospital and police searching

திருவள்ளூர் அரசு ஆஸ்பத்திரி மருந்தாளுனரை தாக்கிய 2 பேருக்கு வலைவீச்சு