மாவட்ட செய்திகள்

கல்லணையில் இருந்து திறந்து விடப்பட்ட தண்ணீர், பாண்டவையாற்றின் தடுப்பணைக்கு வந்தடைந்தது + "||" + The water reached the dam of the Pandavayar

கல்லணையில் இருந்து திறந்து விடப்பட்ட தண்ணீர், பாண்டவையாற்றின் தடுப்பணைக்கு வந்தடைந்தது