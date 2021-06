மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இன்று தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறும் இடங்கள் அறிவிப்பு + "||" + announcement of places for corona vaccination camp in thoothukudi district

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இன்று தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறும் இடங்கள் அறிவிப்பு