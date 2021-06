மாவட்ட செய்திகள்

விதிகளை மீறி செயல்படும் கடைகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + Strict action should be taken against shops which violate the rules

விதிகளை மீறி செயல்படும் கடைகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை