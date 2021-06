மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்துக்கு 10 ஆயிரம் ‘கோவேக்சின்’ தடுப்பூசிகள் வந்தன + "||" + 10 thousand covax vaccines were sent to Vellore district

