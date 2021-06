மாவட்ட செய்திகள்

முசிறி அருகே காவிரி ஆற்றில் குளித்தபோதுபிளஸ்-2 மாணவர் நீரில் மூழ்கி பலி + "||" + A Plus-2 student drowned while bathing in the Cauvery River near Musiri.

