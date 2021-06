மாவட்ட செய்திகள்

இந்து முன்னணி சார்பில் அனைத்து கோவில்களையும் திறக்க வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demonstration demanding the opening of all temples

