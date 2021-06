மாவட்ட செய்திகள்

கொள்முதல் நிலையங்களில் மழையில் நனைந்து வீணாகும் 7 லட்சம் நெல் மூட்டைகள் + "||" + 7 lakh bundles of paddy wasted in rain at purchasing stations

கொள்முதல் நிலையங்களில் மழையில் நனைந்து வீணாகும் 7 லட்சம் நெல் மூட்டைகள்