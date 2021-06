முக்கூடல் அருகே தொழிலாளி கொலை; வாலிபர் கைது

மாவட்ட செய்திகள்

முக்கூடல் அருகே தொழிலாளி கொலை; வாலிபர் கைது + "||" + The worker was murdered near the mukkudal. Police arrested youth in this connection.

