மாவட்ட செய்திகள்

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு உடனடி தீர்வு காணப்படும்டி.ஐ.ஜி. ராதிகா தகவல் + "||" + Trichy DIG Radhika said crimes against women would be dealt with immediately.

