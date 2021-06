மாவட்ட செய்திகள்

3 புதிய வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெறக்கோரிதிருச்சி கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே விவசாயிகள் தரையில் படுத்து போராட்டம் + "||" + Farmers lay on the ground near the Trichy Collector's Office demanding the repeal of 3 new agricultural laws.

