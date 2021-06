மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் இதுவரை 37 சதவீதம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டது - துணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் பேட்டி + "||" + In Karnataka so far 37 per cent people have been vaccinated against corona

கர்நாடகத்தில் இதுவரை 37 சதவீதம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டது - துணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் பேட்டி