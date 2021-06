மாவட்ட செய்திகள்

நகைக்கடை அதிபர் பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில் ரோசன் பெய்க் சொத்துக்களை ஜப்தி செய்யும் பணி தொடக்கம் - கர்நாடக ஐகோர்ட்டில், அரசு அறிக்கை தாக்கல்