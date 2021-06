மாவட்ட செய்திகள்

கோயம்பேடு பஸ் நிலையம் எதிரே மேம்பாலத்தில் இருந்து குதித்து பேக்கரி மாஸ்டர் தற்கொலை வேலை கிடைக்காததால் விரக்தி + "||" + Jumping off the flyover Bakery master commits suicide Frustration at not being able to find work

கோயம்பேடு பஸ் நிலையம் எதிரே மேம்பாலத்தில் இருந்து குதித்து பேக்கரி மாஸ்டர் தற்கொலை வேலை கிடைக்காததால் விரக்தி