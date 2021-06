மாவட்ட செய்திகள்

போடி அருகே மயான பாதை ஆக்கிரமிப்புதனியார் கல்குவாரியை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் + "||" + Occupy the graveyard near Bodi The public besieged the private quarry

போடி அருகே மயான பாதை ஆக்கிரமிப்புதனியார் கல்குவாரியை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்