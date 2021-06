மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி-தஞ்சை சாலையில் தரைப்பாலம் கட்டும் பணி:சத்திரத்தில் இருந்து துவாக்குடிக்கு மாற்றுப்பாதையில் பஸ் போக்குவரத்து + "||" + Due to the construction of a causeway on the Trichy-Tanjai road, bus services will be diverted from the inn to Tuvakkudi.

