மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்குவதை தடுக்க செயல்திட்டம் உருவாக்க வேண்டும் + "||" + In Chennai and suburbs To prevent rainwater stagnation The project needs to be developed

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்குவதை தடுக்க செயல்திட்டம் உருவாக்க வேண்டும்