மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி சித்தேரி வரத்து வாய்க்காலை உடனே தூர்வார வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் ஸ்ரீதர் உத்தரவிட்டார் + "||" + Chidderi mouth should be dug immediately Collector Sridhar instructed the officers

