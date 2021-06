மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 24 மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு 100-க்கும் கீழ் குறைவு + "||" + Corona incidence is less than 100 in 24 districts

கர்நாடகத்தில் 24 மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு 100-க்கும் கீழ் குறைவு