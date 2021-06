மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த வேண்டும்; மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, காந்திய இயக்க தலைவர் விவேகானந்தன் கடிதம் + "||" + A complete ban on alcohol should be implemented in Tamil Nadu; Letter from Vivekananda, the leader of the Gandhian movement, to MK Stalin

தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த வேண்டும்; மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, காந்திய இயக்க தலைவர் விவேகானந்தன் கடிதம்