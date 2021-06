மாவட்ட செய்திகள்

குப்பைகள் இல்லாத மாவட்டத்தை உருவாக்கும் நோக்கில் - ‘தூய்மை திருவள்ளூர்’ திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த அமைச்சர் + "||" + Aiming to create a garbage free district - Minister who initiated the ‘Clean Tiruvallur’ project

