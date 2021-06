மாவட்ட செய்திகள்

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு முதல்-அமைச்சர் தனிப்பிரிவில் மக்கள் நேரில் மனு தலைமைச் செயலகத்தில் பரபரப்பு + "||" + After a long day the First-Minister privately stirred up the people in the petition headquarters in person

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு முதல்-அமைச்சர் தனிப்பிரிவில் மக்கள் நேரில் மனு தலைமைச் செயலகத்தில் பரபரப்பு