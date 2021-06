மாவட்ட செய்திகள்

கோவிலில் உள்ள ரேஷன் கடையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும். பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + The ration shop in the temple has to be relocated

