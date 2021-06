மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தை பெற்ற இளம்பெண் திடீர் சாவு + "||" + A teenage girl died suddenly at Kovilpatti Government Hospital. This was followed by a road blockade by relatives.

கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தை பெற்ற இளம்பெண் திடீர் சாவு