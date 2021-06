மாவட்ட செய்திகள்

பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ்களை காலதாமத கட்டணமின்றி பெற்றுக்கொள்ளலாம் + "||" + Birth and death certificates can be obtained free of late in perampalur

பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ்களை காலதாமத கட்டணமின்றி பெற்றுக்கொள்ளலாம்