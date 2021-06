மாவட்ட செய்திகள்

தேனி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் புறநோயாளிகள் சிசிச்சை பிரிவு மீண்டும் திறப்பு + "||" + Reopening of the outpatient treatment unit in Theni govt hospital

தேனி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் புறநோயாளிகள் சிசிச்சை பிரிவு மீண்டும் திறப்பு