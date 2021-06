மாவட்ட செய்திகள்

குடிசை மாற்றுவாரிய வீடுகளை பெற பொதுமக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + The public can apply for cottage alternative housing

குடிசை மாற்றுவாரிய வீடுகளை பெற பொதுமக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்