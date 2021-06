மாவட்ட செய்திகள்

தடை செய்யப்பட்ட இடத்தில் வாகனங்களை நிறுத்துவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் + "||" + Traffic congestion due to parking of vehicles in restricted areas

தடை செய்யப்பட்ட இடத்தில் வாகனங்களை நிறுத்துவதால் போக்குவரத்து நெரிசல்