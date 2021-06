மாவட்ட செய்திகள்

நீண்ட நாட்களாக தேங்கிக்கிடந்த 700 டன் குப்பைகள் அகற்றம் + "||" + Removal of 700 tons of garbage that has been stored for a long time

நீண்ட நாட்களாக தேங்கிக்கிடந்த 700 டன் குப்பைகள் அகற்றம்