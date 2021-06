மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி விமான நிலையத்தின்ஓடுபாதை விஸ்தரிப்புக்கு சவாலாக உள்ள வழக்குகள்நிலம் கையகப்படுத்துவதில் சிக்கல் தொடர்கிறது + "||" + The lawsuits have been challenging the expansion of the runway at Trichy Airport

திருச்சி விமான நிலையத்தின்ஓடுபாதை விஸ்தரிப்புக்கு சவாலாக உள்ள வழக்குகள்நிலம் கையகப்படுத்துவதில் சிக்கல் தொடர்கிறது