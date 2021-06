மாவட்ட செய்திகள்

72 வயது மூதாட்டி மீது கொலை முயற்சி வழக்கு பதிவு செய்த இன்ஸ்பெக்டர் + "||" + Inspector who registered a case of attempted murder against a 72-year-old woman

72 வயது மூதாட்டி மீது கொலை முயற்சி வழக்கு பதிவு செய்த இன்ஸ்பெக்டர்