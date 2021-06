மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-மந்திரி மாற்றம் குறித்து யாரும் பேச வேண்டாம் - பா.ஜனதா துணை தலைவர் விஜயேந்திரா + "||" + Let no one talk about the change of first-minister

முதல்-மந்திரி மாற்றம் குறித்து யாரும் பேச வேண்டாம் - பா.ஜனதா துணை தலைவர் விஜயேந்திரா