மாவட்ட செய்திகள்

40 அடி ஆழமுள்ள கிணற்றில் தவறி விழுந்த புள்ளிமான் தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டனர் + "||" + Pointer firefighters rescued a man who had fallen into a well 40 feet deep

40 அடி ஆழமுள்ள கிணற்றில் தவறி விழுந்த புள்ளிமான் தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டனர்