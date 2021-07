மாவட்ட செய்திகள்

சிறுவணிகர்கள் நலவாரியத்தில் பதிவு கட்டணம் செலுத்தாமல் சேர்ந்து கொள்ளலாம். அமைச்சர் மூர்த்தி பேச்சு + "||" + Small traders can join the welfare board without paying the registration fee

