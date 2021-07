மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்திற்கு விதை, உரம், பசுந்தாள் உர விதைகள் வினியோகத்திற்கு ரூ.12½ கோடி நிதி ஒதுக்கீடு கலெக்டர் காயத்ரி கிருஷ்ணன் தகவல் + "||" + To Thiruvarur district Seeds, compost, green manure seeds Allocation of funds for distribution

திருவாரூர் மாவட்டத்திற்கு விதை, உரம், பசுந்தாள் உர விதைகள் வினியோகத்திற்கு ரூ.12½ கோடி நிதி ஒதுக்கீடு கலெக்டர் காயத்ரி கிருஷ்ணன் தகவல்