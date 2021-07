மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் மாவட்ட ரேஷன் கடைகளில் கைவிரல் ரேகை பதிவு மூலம் பொதுமக்களுக்கு பொருட்கள் வழங்கல் + "||" + Delivery of goods to the public through fingerprint registration

கடலூர் மாவட்ட ரேஷன் கடைகளில் கைவிரல் ரேகை பதிவு மூலம் பொதுமக்களுக்கு பொருட்கள் வழங்கல்