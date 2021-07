மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி புதிய பாலத்தில் போக்குவரத்து தொடங்கியது + "||" + Traffic has started on the newly constructed bridge at Kovilpatti.

