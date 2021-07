மாவட்ட செய்திகள்

பூண்டி ஏரியை மாவட்ட கலெக்டர் பார்வையிட்டார் மதகுகளின் உறுதித்தன்மை குறித்து ஆய்வு + "||" + District Collector visited Boondi Lake to inspect the stability of the canals

பூண்டி ஏரியை மாவட்ட கலெக்டர் பார்வையிட்டார் மதகுகளின் உறுதித்தன்மை குறித்து ஆய்வு