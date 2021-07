மாவட்ட செய்திகள்

தடைக்காலம் முடிந்து கடலுக்கு சென்று திரும்பினர்:மீனவர்கள் வலையில் அதிக அளவில் சிக்கிய மீன்கள், நண்டுகள் போதிய விலை இல்லாததால் ஏமாற்றம் + "||" + Fish and crabs caught in large numbers by fishermen

தடைக்காலம் முடிந்து கடலுக்கு சென்று திரும்பினர்:மீனவர்கள் வலையில் அதிக அளவில் சிக்கிய மீன்கள், நண்டுகள் போதிய விலை இல்லாததால் ஏமாற்றம்